日本の総人口が、わずか5年間で300万人を超える減少を記録した。この事態に韓国メディアは「韓国の未来？」と見出しを打った。【注目】韓国、高齢ドライバー事故急増で起きた「最悪の逆転現象」とは？実際、日本は韓国に先んじて少子高齢化や人口の減少を経験してきた国である。しかし、そのような捉え方は半分は的を射ているものの、もう半分は楽観が過ぎるかもしれない。というのも、出生率や高齢化率のデータをたどる限り、韓国