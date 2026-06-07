現地６月６日、北中米ワールドカップのグループステージで日本と対戦するチュニジア代表が、国際親善試合でベルギー代表と敵地で対戦。０−５の大敗を喫した。強豪ベルギー相手に苦戦を強いられたチュニジアは28分に先制を許すと、53分にも追加点を献上する。以降は粘り強く戦っていたなか、62分に退場者を出して数的不利になるとその３分後に失点。さらに85分と87分にもゴールを奪われた。１日のオーストリア戦にも０−１で