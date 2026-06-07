●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】 順位 コード銘柄利回り6/5終値 決算期 1積水ハウスＲ8.64 78,30026/04 2ホテルリート6.91 74,90026/12 3ミラースＲ6.62 81,60026/08 4マリモリート6.54107,00026/06 5ホテルレジＲ6.46 63,10026/05 6東海道