2026年6月4日、韓国メディア・韓国経済は、人工知能（AI）向け需要の急拡大を背景に世界のNAND型フラッシュメモリー市場が過去最高の売上高を記録する中、中国の半導体メーカーが急速に存在感を高めていると報じた。市場調査会社によると、今年第1四半期の世界NAND市場の売上高は460億ドル（約7兆3600億円）に達し、四半期ベースで過去最高を更新した。AI関連インフラ投資の拡大に伴い、サーバー向け需要が急増したことが主な要因