2026年4月17日、公益財団法人日本バレーボール協会は、男子日本代表登録メンバー37人を発表した。この中からネーションズリーグ・アジア選手権・アジア競技大会のメンバーが選抜される。 本記事では、リベロ2名を含む14人登録を想定し、独自の視点で最終メンバーを予想する。各ポジションの人数枠は限られており、とくにアウトサイドヒッターとミドルブロッカーは選手層