◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人1−1ロッテ（6日、東京ドーム）巨人はロッテとの交流戦2戦目、この日解説を務めた江川卓さんが長嶋茂雄さんとの逸話を明かしました。長嶋さんが亡くなってから1年。江川さんは「長嶋さんにすごいこと聞いちゃったんですけど」と切り出すと、長嶋さんとのエピソードを明かします。「ヒットをどうやって打つか知ってるか？と聞かれまして、“ヒットはな、野手がいないところに打つんだ。それがヒットにな