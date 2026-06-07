元飛び込み日本代表の馬淵優佳さん（31）が7日までに自身のインスタグラムを更新し、娘2人と競馬場を楽しむショットを披露した。「初めての競馬場」と書き出すと、場内での自身と7歳長女、6歳次女の家族ショットをアップ。「馬が全力で走ってるのに、騎手さんは全く体感がブレなくて本当にすごい！昔、駆け足やったことあるけど馬とリズム合わなさすぎて腰折れそうに痛かったの思い出したでもまた乗りたいな〜！！！」とつ