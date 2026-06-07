お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（57）が6日深夜放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。相方・増田英彦（56）について語った。松竹入りのきっかけについて、「もともと増田が学園祭でにぎやかにやってるのを、スカウトされてん」と告白。「スカウト!?」と驚くかまいたちの2人に、増田が学生漫才のはしり的存在で「オモロイやつおらんかと当時、松竹芸能のマネジャーが大学をいろいろ回