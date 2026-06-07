卓球の世界ツアー、コンテンダー・スコピエは6日、北マケドニア（旧マケドニア）のスコピエで行われ、混合ダブルス決勝で小林広夢（ファースト）木原美悠（トップ名古屋）組がフランスとプエルトリコ選手のペアを3―0で下して優勝した。（共同）