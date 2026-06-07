新日本プロレスのジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア３３」は７日の大田区総合体育館大会で決勝戦が行われる。５日の準決勝では前回覇者の藤田晃生（２３）、同準優勝のＹＯＨ（３７）が勝ち上がり、２年連続で同じ顔合わせでの頂上決戦が決定。変幻自在のファイトで沸かせているＹＯＨはシリーズ開幕前にデイリースポーツのインタビューに応じ、デビュー１４年で自身初のシングルのビッグタイトルを手にした上