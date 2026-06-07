【プロレス蔵出し写真館】今から２０年前の２００５年（平成１７年）１０月７日、後楽園ホールで翌８日に開催される東京ドーム大会の前夜祭が行われた。前夜祭終了後、サイモン猪木社長の会見で新日本プロレスに激震が走った。「強い新日本プロレスを戻す、一番の爆弾だと判断しました」と、電撃発表されたのは長州力の現場監督就任だった。サイモン氏は「受け入れてくれる選手もいれば、さすがにありえないという選手もいます。