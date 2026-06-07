【茜さやのほっこり温泉】フリー素材モデルにして大の温泉好き・茜さやが、全国各地の魅力的な温泉を紹介する好評連載。今回は長野の老舗旅館へ“夏の逃避行”です。読者の皆さま、こんにちは。毎度おなじみ、温泉大好き♪茜さやです。蒸し蒸しした夏みたいな暑さの日常から逃げ出したくて、ふと思い立って向かったのが長野・湯田中温泉。石畳の温泉街をカランコロンとげたで歩いていると、慌ただしい日々の意味ってなんなんだ