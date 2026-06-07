【病院通いになる前に健康寿命を伸ばす！プレメディカルケア】スポーツトレーナー・永井正彦氏が実際の相談事例をもとに解説する健康アドバイス企画。今回は建設現場で働く男性からの相談です。【お悩み】建設現場では熱中症が大敵です。無理のない暑熱順化を教えてください。（５０代男性）【アドバイス】“厚着散歩”を１週間ほど繰り返してみてください！【解説】熱中症対策を行ったとしても、真夏の建設現場では毎年何人か