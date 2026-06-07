男性の額の生え際や頭頂部の髪が薄くなる進行性の脱毛症をＡＧＡ（男性型脱毛症）という。早い人で２０代から自覚症状があるそうだが、頭皮でなにが起こっているのか。毛髪移植と脱毛症診療を専門にする許涼會先生に話を聞いた。――ＡＧＡ（男性型脱毛症）とは許先生（以下、許）徐々に時間をかけて、薄毛になり脱毛が進んでいく病気です。髪の毛には生えて伸びる成長期、毛の成長が止まり抜けるまでの退行期、抜け落ちて毛