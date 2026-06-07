このところ、大して飲んでいないのに、翌朝のだるさが抜けない日が続いている。天気予報で「湿度が高くなって、いよいよ梅雨ですね」というコメントを聞き、妙に納得した。実は梅雨は、「酒が残りやすい季節」だからだ。梅雨は、湿度や日照不足の影響で、睡眠の質が低下しやすい。なんとなく寝苦しかったり、寝たはずなのに疲れが取れなかったりする人も多いのではないだろうか。私もその１人である。普段ならベッドに入ると秒