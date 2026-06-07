グラスノーが60日ILに移行…日本のファンも嘆き米大リーグのドジャースは6日（日本時間7日）、先発ローテーションの一角に期待するタイラー・グラスノー投手を60日間の負傷者リスト（IL）に移行すると発表した。長期間の離脱にファンからも「まじかあ」「怪我しすぎやろ」と嘆きの声が上がっている。ドジャースはエンゼルス戦の開始約3時間前に、グラスノーの60日IL入りとニック・フラッソ投手の40人枠入りを発表した。グラス