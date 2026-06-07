ネーションズリーグバレーボールの女子ネーションズリーグ（VNL）第1週カナダ大会は熱戦が続いている。世界ランク5位の日本は6日（日本時間7日）、同10位のドイツと対戦。今大会でエース級の活躍をする和田由紀子の肩に「タトゥー入ってるの？」と視聴者の視線が集まっている。日本は初戦のフランスに3-1、第2戦のウクライナに3-1で勝利。2試合とも先発した和田は2戦連続で2桁得点を挙げるなど活躍している。注目を集めたの