筆者の実体験です。小学校の親子レクのたびに「恥ずかしいから来ないで」と言い続けた息子。その言葉を素直に受け取っていた私が、ある日ほかの保護者との会話で知った本当の理由。それは、小さな体いっぱいの、不器用な優しさでした。 「来なくていいよ」と言われ、どこかで安心していた私 小学校の親子レクのたびに、息子は「恥ずかしいから来ないで」と言っていました。「来ていない子も多いし」と続けられると、私はその