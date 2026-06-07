チュニジアはベルギーに0-5で敗れたチュニジア代表は現地時間6月6日、北中米ワールドカップに向けた準備のための親善試合でベルギー代表と対戦し、0-5で敗れた。日本のファンからは「多くの国が死んだふり作戦してる」と反響を呼んでいる。試合はベルギーホームで行われ、チュニジア代表は前半28分に先制を許し0-1で折り返すと、後半8分にも追加点を奪われる。さらに同17分にはFWイシュマエル・ガルビがこの2枚目となるイエロ