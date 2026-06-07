国内最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６（ＭＡＪ）」の授賞式（グランドセレモニー）が１３日夜に東京・青海のトヨタアリーナ東京で開かれ、昨年発売、配信された楽曲から主要６部門が発表される。音楽人５０００人が選ぶアワードとして昨年、京都で第１回を開催。今年は東京に移し、規模を拡大する。実行委員長の野村達矢氏（６３）が取材に応じ、今年のアワードに込めた思い、今後の展望な