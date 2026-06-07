俳優・坂口健太郎の佇（たたず）まいに魅了されるファンが続出中だ。坂口は６日、自身のインスタグラムを更新。「ＰＲＡＤＡ ...」と記すと、袖口がピンク色のシンプルな紺色の長袖トップスに黒ズボンを合わせたコーデでポーズを決めるショットをアップした。この投稿にはファンから「佇まいが素敵すぎる」「健太郎さんの作り出す、柔らかい空気感が大好きです」「眼福です」「なんて美しいの」「美しく、美しく、とても美し