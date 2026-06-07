南米ペルーの首都リマで、カラフルな衣装や頭飾りを身につけた祈とう師たちが、大統領選の行方を占う恒例の儀式を行った。祈とう師たちは道具を使って結果を見通そうとしたが、今回は意外な占い結果が出ることになった。祈とう師が“選挙結果”を占うペルーのリマで1日に撮影されたのは、カラフルな衣装に派手な頭飾りをつけた人物だ。白い煙も立ち上っていた。祈とう師たちが占いの儀式を行い、7日のペルー大統領選・決選投票の結