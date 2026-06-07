「ももいろクローバーZ」の佐々木彩夏（29）が7日までに自身のインスタグラムを更新。チームメートとの集合写真を公開した。「#ごぶごぶフェス」と書き出した佐々木。「浜田さん！来てくださったみなさん！ありがとうございました」とつづってイベントのオフショットをアップ。「モノノフさんたちほんっと心強かった！ありがとう！！」と添えてメンバー4人での姿を披露した。ファンからは「4人揃うと無敵感ハンパない」「