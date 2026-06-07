是枝裕和監督の新作『箱の中の羊』（公開中）は、“少し先の未来”を舞台に、亡き息子の姿をしたヒューマノイドを迎え入れた夫婦の変化を描く物語だ。「第79回カンヌ国際映画祭」コンペティション部門で公式上映され、9分間のスタンディングオベーションに包まれた本作。是枝監督はインタビューで、“親離れ”“子離れ”というテーマにたどり着いた経緯や、中国で目にした“生成AIで死者を蘇らせる”現実、そして「最後に残る人