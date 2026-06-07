巨人軍OB会長で、DeNAの元監督でもある中畑清氏（72＝本紙評論家）が7日、TBS「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。阪神・森下翔太外野手（25）が6日の楽天戦（甲子園）で、球審への暴言でプロ初の退場処分を受けたことについてコメントした。森下は6日の楽天戦の5回2死、初球と3球目の際どいストライク判定に、露骨に不満の色を浮かべ、4球目に空振り三振。真鍋球審に近づき言葉をかけ、ファウルゾーンを引き揚げる