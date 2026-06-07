俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第22回「播磨大誤算」が、6月7日に放送される。【写真】新たな相関図を公開！新キャラが続々公開前回は、秀吉（池松壮亮）と小一郎（仲野太賀）は、荒木村重（トータス松本）に代わって織田と毛利の間で揺れる播磨の攻略に当たる。難しい任務と思われたが、村重の仲介で出会った姫路城代・小寺官兵衛（倉悠貴）は、見事な手腕で播