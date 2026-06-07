長野・笠ヶ岳で、山で道に迷った女性が沢の横で救助された。女性は下山中に道が分からなくなり、沢へ下っていたという。しかし、遭難時に沢を下るのは、避けるべき“危険”な行動だ。遭難した女性が取った危険な行動長野県警・山岳遭難救助隊による笠ヶ岳での救助の様子が公開された。座り込んでいた女性に、ヘリから降りた救助隊員が「救助隊です、息子さんから救助要請があってきました」と話しかけた。女性は息子と一緒に山に入