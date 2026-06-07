「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が6日生配信されたYouTubeチャンネル「ReHacQ−リハック−」に出演。“絶縁状態”にあるとされるホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（53）との和解意思について聞かれる一幕があった。同配信の中でひろゆき氏は、堀江貴文氏（53）と格闘イベントBreakingDown（ブレイキングダウン）で戦う意思があるかどうかリスナーから聞かれ、答えるやり取りなどがあった。堀