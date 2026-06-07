女装したオタクにチャラ男がドキっ-―。相容れないはずの関係性をBLに反転させた漫画『イェーイwww（文化祭）』がXでバズを起こした。 【漫画】『イェーイwww（文化祭）』を読む 本作は『こっち見てオタクくん』シリーズのなかの1エピソード。女性ファンも多いという、本作の制作について作者・もじばさん（@Mojiba7）に聞いた。（小池直也） --1万を超えるいいねが集まっていることについて