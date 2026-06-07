タンスのゲン株式会社から発売されているのが、最大除湿量56L/日のハイパワータイプの除湿機『超強力コンプレッサー式除湿機56L/日』だ。 一般的なリビング向け除湿機の除湿量が一日あたり約10～18L程度であるのに対し、本製品は一日あたり最大56Lの除湿が可能。木造で約54～60畳、鉄筋・プレハブで約90～100畳の広い空間に対応しており、家庭のリビングから飲食店、商業施設、オフィスなど幅