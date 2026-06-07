メジャーアーティストの平井拓郎が、YouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」にて「【閲覧注意】「曲が降りてきた」とかいう天才の嘘。実は裏でやってるインチキ作曲の真実【2026最新】」を公開した。動画では、「曲が降りてきた」という天才めいた発言の裏側にある、作曲の真実と具体的な手法について解説している。 平井はまず、曲が「降りてくる」「降ってくる」という言葉に対して「非常に天才っぽ