アンドリュー・ロバートソンやイブラヒマ・コナテなど、リヴァプールでは主力選手の退団が相次いでいるが、彼らに続いてフェデリコ・キエーザもクラブを去ることになるかもしれない。キエーザは、2024年8月にユヴェントスからリヴァプールに加入。今シーズンは公式戦36試合に出場しているものの、そのうち先発出場は5試合のみ。プレミアリーグででは、スターティングメンバーに名を連ねたのは1試合しかない。リヴァプールでレギュ