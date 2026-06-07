女優でタレント矢沢心（45）が6日、インスタグラムを更新。ジムでのトレーニング姿を公開した。グレーのタンクトップに黒のレギンス姿で、正面に加えて、ボディーメイクされたバックショットもアップ。子どもたちの学校行事について触れ、自身のトレーニング二言及した。「私は筋トレ怠らず頑張っています身長161センチ体重46.5キロ」と報告し、「最近は栄養素について興味があるので年齢とともに足りない栄養を補うようにし