グラビアアイドルの宇佐美彩乃（29）が6日までにインスタグラムを更新。ビキニショットを公開した。宇佐美は「今日もお疲れ様だよー！！」とつづり、白＆黒のバンドゥビキニ姿でベッドの上でぺたんこ座りをする様子や、美ヒップ際立つ振り向きショットなどを披露した。この投稿に「なんて美しい〜」「かわいいなぁ」「最強」などのコメントが寄せられている。