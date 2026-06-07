歌手の和田アキ子（76）が6日、インスタグラムを更新。観月ありさとのツーショットを披露した。「今日のニッポン放送『アッコのいいかげんに1000回』は、観月ありさちゃんがゲストで来てくれました。久しぶりに色々話せて、とっても楽しかったです」とつづり、女優の観月ありさの肩を抱いた笑顔のツーショットを公開した。「聞き逃した方は、radikoで是非聞いてください」と伝えた。この投稿に「いつも楽しませていただいてありが