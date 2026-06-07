漫談家の綾小路きみまろ（75）が6日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。その半生に、NON STYLE石田明（46）とナインティナイン岡村隆史（55）が驚きの声をあげた。綾小路は1970年（昭45）、20歳の時に鹿児島から上京し、キャバレーのボーイとして勤務。そのうち、支配人に直談判してショーの司会者も務めるようになった。その司会ぶりが話題となり、他のキャバレーから引き抜きの話が。「小ばなしが