世界最強馬の衝撃的な敗戦にＳＮＳ上では、驚きと悲痛の声が寄せられている。６日、英国・エプソム競馬場で行われた第１２１回コロネーションカップ・Ｇ１（芝２４１０メートル）でカランダガン（セン５歳、仏・フランシスアンリ・グラファール厩舎、父グレンイーグルス）は、雨で重い馬場に苦しみ４着に敗れた。２０２５年度「ロンジンワールドベストレースホースランキング」で世界１位となった同馬は、英国伝統の古馬Ｇ１で