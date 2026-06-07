お笑いタレントのコロッケ（66）が6日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜午後6時58分＝関西ローカル）に出演。ものまねでブレークするきっかけについて語った。コロッケは地元の熊本のショーパブで披露していたものまねで人気を博し、19歳の時に上京した。「熊本のショーパブでウケてて、調子に乗って東京へ出てきて。これはいけると思って。人づてで、所（ジョージ）さんと赤塚（不二夫）さんとタモリさんがラジオ番組やっ