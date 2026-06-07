漫才コンビ、ハイヒール・モモコ（62）が6日、インスタグラムを更新。サッカーW杯（ワールドカップ）北中米大会観戦のため米国ダラスへ向かうことを報告した。モモコは青いユニホームを着用した写真を投稿し「なんとダラスにワールドカップ観にいきます」「日本vsオランダめっちゃ楽しみです」とつづった。一方で「ただ、ダラスが初めてで、、ダラスに住んでる方！ダラスに詳しい方！おいしいごはん屋さんなどなど教えてください」