女優戸田恵梨香（37）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。人気を博している、Netflixオリジナルドラマ「地獄に墜ちるわよ」のオフショットを公開した。同ドラマは歯に衣（きぬ）着せぬ発言でバラエティー番組の人気者だった、六星占術創始者の占術家・細木数子さんの波乱に満ちた人生を描く物語。細木さん役を演じた戸田は「思い出を少しずつ」と書き出し、着物姿やジャケット姿の写真を披露した。ハッシュタグに「地獄に堕