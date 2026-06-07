山梨県は４日、大学医学部に通う学生に修学資金を貸与する代わりに、卒業後の一定期間を県内の医療機関で働いてもらう制度について、勤務しなかった場合に違約金を求める条項を撤廃することを明らかにした。現行制度では決められた期間の勤務で返済を免除される仕組みだったが、途中で辞めるなどした場合は、それまでの就業期間に応じて返還金を減額する形に見直す。この制度は、県が医師不足の解消を目的に２０１９年に始めた