国際親善試合が6日に行われ、ブラジル代表とエジプト代表が対戦した。カルロ・アンチェロッティ監督が率いるブラジルはハフィーニャ（バルセロナ）やヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード）らが先発出場。エジプトはオマル・マルムーシュ（マンチェスター・シティ）らがスターティングメンバーに並んだ一方、モハメド・サラー（リヴァプール）がベンチスタートとなった。試合の均衡が破れたのは8分、ブラジルのブ