広島のフレディ・ターノック投手（27）が7日、1軍に合流。雨が降りしきるマツダスタジアムで練習を行った。5月2日の中日戦に登板後に上半身のコンディション不良を訴え、「右背中筋肉の炎症」で同3日に登録を外れていたが、患部が完治。6月7日のファーム・リーグ、オリックス戦で実戦復帰し、4回3安打1失点だった。9日からの西武3連戦（ベルーナドーム）で先発が見込まれる。