「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが6日、自身のインスタグラムを更新。水着姿を投稿した。「おはようございます最近お仕事が充実しているので、この土日は思いっきり楽しめそう」とつづり、赤いビキニ水着ショットを公開。浮輪を手にしてポーズをとり、バストやヒップラインなどの曲線美も披露した。ファンやフォロワーからも「癒し美人」「美しくて綺麗」「可愛すぎる〜」「もーエッチ」「爽やかでセ