事前合宿で調整する鎌田（左）＝モンテレイ近郊（共同）【モンテレイ（メキシコ）共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨む日本代表は6日、メキシコのモンテレイ近郊で一部を非公開にして調整した。公開部分では鎌田（クリスタルパレス）久保（レアル・ソシエダード）らがフォーメーションなどの確認を行った。宿舎での別メニューが続いていた遠藤（リバプール）は冒頭のみグラウンドに姿を見せたが、全体