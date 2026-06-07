FIFA（国際サッカー連盟）がFIFAワールドカップ2026のペットボトル持ち込み禁止措置を撤回した。大手メディア『ESPN』が伝えている。FIFAのスタジアム規則では当初、ファンは最大1リットル（33.8オンス）の透明な再利用可能なボトルを持ち込むことができるとされていたが、先日に更新された文書には「念のため、再利用可能なペットボトルはスタジアムに持ち込むことはできない」と明記されていた。この理由についてFIFAは、