（資料写真）７日午前０時５分ごろ、横浜市港北区篠原北２丁目のＪＲ横浜線の表谷戸踏切（警報機、遮断機付き）で人身事故が発生した。ＪＲ東日本によると、橋本─東神奈川間の上下線で一時運転を見合わせ、４本が最大約１時間４０分遅れ、約１千人に影響した。