中川翔子（41）が6日、インスタグラムを更新。双子の写真や手作り料理の写真を公開した。子どもたちと一緒に撮影した写真とともに、保育園バッグにつけたキーホルダーから「髪型がちいかわとハチワレっぽいんだなかわゆす」とつづった。双子の仲の良さについても言及し、「双子めちゃ仲良い！お互い目が合うと爆笑して近づいたり柵ごしにふた語！ふたごで良かったね！」。さらに「きょうだいがいるって素敵なんだね知らなかった」