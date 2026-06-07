6月7日午前5時30分、高知地方気象台は高知県気象解説情報（大雨）を発表。中部と西部では7日朝から夕方にかけて、東部では7日昼前から夜のはじめ頃にかけて、低い土地の浸水や河川の増水に十分注意してください。また、土砂災害に注意してください。気象概況華南から日本の南にのびる前線上の低気圧が、7日午後に四国の南岸を東北東へ進む見込みです。高知県では、前線や低気圧に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響により、