現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が7日、TBS「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。阪神・森下翔太外野手（25）が6日の楽天戦（甲子園）で、球審への暴言でプロ初の退場処分を受けたことについてコメントした。森下は6日の楽天戦の5回2死、初球と3球目の際どいストライク判定に、露骨に不満の色を浮かべ、4球目に空振り三振。真鍋球審に近づき言葉をかけ、ファ